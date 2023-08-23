Президент РПЛ Алаев: «Всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о высокой посещаемости матча пятого тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (1:3).

«Потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны», - передает слова руководителя издание Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в минувший уик-энд на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Эту встречу посетили более 33 тысяч болельщиков.

После пяти туров Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» располагается на четвертой строчке.