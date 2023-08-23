Агент Лахтер не верит, что «Зенит» купит Нереса

Футбольный агент Деннис Лахтер отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса в петербургский «Зенит».

«Не верю, что «Зенит» заплатит за какого-либо футболиста 40 миллионов, как не верю, что Нерес приедет в «Зенит». Он поиграет в «Бенфике» еще год и уедет в Англию», - передает слова агента «Спорт день за днём».

Нерес в настоящий момент является футболистом лиссабонской «Бенфики». 26-летний нападающий принял участие в 48 поединках во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.