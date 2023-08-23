Представитель Оласы: Лукас счастлив оказаться в «Краснодаре»

В агентстве Sport Business, которое представляет интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали, как проходит адаптация футболиста.

В агентстве отметили, что уругваец постепенно адаптируется, но ему необходимо время.

«Он очень счастлив оказаться в «Краснодаре», ему все нравится. Думаю, уже скоро он покажет свой уровень», - заявили в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 29-летний футболист пополнил ряды «быков» в летнее трансферное окно, перейдя из «Вальядолида» за два миллиона евро.

Оласа уже трижды выходил на замену в играх за свою новую команду.