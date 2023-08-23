Червиченко рассказал, как относится к лидерству «Краснодара»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о лидерстве «Краснодара» турнирной таблице чемпионата России.

«Я давно жду от краснодарского клуба, что команда подтянется на вверх и будет бороться за первую строчку. В этом сезоне так и получается», - передает слова Червиченко Betonmobile.

В последнем матче «Краснодар» на домашнем стадионе принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам пяти туров «быки» с 13 набранными баллами лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче краснодарцы сыграют против «Факела».