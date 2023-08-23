Лаксальт: Если бы в Москве чувствовал опасность, то уехал бы из «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о решении норвежца Матиаса Норманна покинуть Россию.

Уругваец отметил, что это было личное решение полузащитника, однако он отметил, что ему не страшно находиться в Москве, к тому же вместе с ним в столице находятся дочь и жена.

«Если они чувствуют себя хорошо, то и я тоже. Я не живу в Москва-Сити. Если бы я чувствовал какую-то опасность, то несомненно уехал бы. Но это не тот случай», - приводит слова Лаксальта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с «Динамо» и «Ростовом» из-за атаки дронов на здание комплекса Москва-Сити.