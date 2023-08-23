Радченко объяснил, почему «Зениту» не нужен новый форвард

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых» нового нападающего.

«Стоит ли «Зениту» приобретать нового нападающего? Ни в коем случае. «Зенит» обладает двумя центральными забивными нападающими. И Сергеев, и Кассьерра - это доказывают», - приводит слова Радченко издание «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купить бразильского нападающего Педро Абреу за 25 миллионов евро. Однако «Фламенго», владеющий правами на игрока, отказывается отпускать своего лидера.

По итогам пяти туров чемпионата России «Зенит» занимает четвертое место в таблице.