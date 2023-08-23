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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко объяснил, почему «Зениту» не нужен новый форвард

23 Августа 2023 • 12:22 Комментировать (1)

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых» нового нападающего.

«Стоит ли «Зениту» приобретать нового нападающего? Ни в коем случае. «Зенит» обладает двумя центральными забивными нападающими. И Сергеев, и Кассьерра - это доказывают», - приводит слова Радченко издание «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купить бразильского нападающего Педро Абреу за 25 миллионов евро. Однако «Фламенго», владеющий правами на игрока, отказывается отпускать своего лидера.

По итогам пяти туров чемпионата России «Зенит» занимает четвертое место в таблице.

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Зенит Дмитрий Радченко
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Комментарии (1)
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Cruyff
23 Августа 2023 в 13:33
с учётом того что нет еврокубков конечно не стоит покупать ещё кого то и так состав для РПЛ нормальный и если не смогут взять очередное чемпионство ну и что эти чемпионства уже надоели лучше играйте красиво и всегда выигрывайте у московских команд лично для меня это важней
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