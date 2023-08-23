Полузащитник «Рубина» Иванов: Слуцкий хочет поработать за границей

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о своём бывшем наставнике Леониде Слуцком.

Игрок отметил, что посмотрел два или три выпуска шоу со Слуцким, а потом ему стало все понять, но люди заходят и понимают, о чем будет программа, а значит, что готовы к большому количеству ненормативной лексики.

«Я знаю, что ему интересно поработать за границей. Думаю, что где-нибудь предложения будут. В России тоже дефицит где-то, когда-то будет предложение», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.