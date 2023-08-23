Кухарчук: «Юран и Талалаев сильнее Клотета»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Химки» и «Торпедо», выразил мнение, что Сергей Юран и Андрей Талалаев сильнее наставника «Торпедо» Жозепа Клотета.

«Оба сильнее Пепа. В первую очередь — в психологии. Она даже важнее, чем тактика. Мы что, когда ЦСКА с «Химками» при Юране побеждали, раскатали их по игре? Нет. Просто вышли заряженные, понимая: отступать некуда», — цитирует Кухарчука Sport24.

Напомним, в настоящий момент Юран возглавляет «Пари НН», а Талалаев тренирует «Химки».

После шести туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» Клотета занимает шестое место в турнирной таблице, опережая восьмые «Химки» Талалаева на одно очко.