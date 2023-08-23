Как Dota 2 и CS:GO изменили карьеры Головина и Неймара

Лучший российский футболист после поколения Евро-2008 Александр Головин не скрывает своего интереса к видеоиграм. Некоторое время назад полузащитник «Монако» провёл совместную трансляцию с лучшими стримерами России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, насколько видеоигры влияют на игру футболистов.

Головин и его пристрастие к Dota 2

27-летний футболист является страстным поклонником «Доты 2». В своё время футбольный агент Денис Лахтер даже как-то сказал: «За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырёх утра играем!»

В то же время сам Головин признаётся, что да, его штрафует клуб за игры в MOBA. К тому же помимо культовой игры он играет в другую, не менее популярную (имеется в виду CS:GO). Сам футболист, казалось, если и может играть в видеоигры, то, наверное, в FIFA? Но нет, на его аккаунте Twitch большинство записей «Доты 2» и CS:GO. В FIFA игрок играет, видимо по каким-то контрактным условиям.

В начале июля футболист сыграл с популярным российским стримером rostislav_999. Да, это прирост аудитории к игре, к Головину, но к футболу ли?

Неймар играл с профессионалами

Бразильский футболист ещё осенью 2020-го начал карьеру стримера. Он играл в CS:GO и Among Us с друзьями. За его первой трансляцией следили около 100 тысяч человек. Свой первый стрим Неймар запустил ещё в 2016 году с известным бразильским игроком Габриэлем «FalleN» Толедо. Возможно, он и подсадил Неймара на игру.

Зимой 2020 года Неймар сыграл за бразильскую команду по CS:GO FURIA Esports против французов Team Vitality. Тогда футболист защищал цвета парижан и в первом же раунде показал свою мощь, когда «убил» сразу трёх мировых легенд киберспорта и смеялся над ними, когда писал в чат знак вопроса.

Сам Неймар никогда не проводит стримы в одиночку. Обычно ему компанию составляют игроки по сборной Бразилии Габриэль Жезус, Каземиро, Фелипе Коутиньо и другие. Интересно, что после перехода в «Аль-Хиляль» у футболиста появится ещё больше желаний и разрешений на них. Вполне возможно, что ему уже скоро надоест футбол, и он уже знает, чем займётся на «пенсии».

Агуэро нашёл себя в киберфутболе и даже основал команду

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Будучи ещё игроком «Манчестер Сити», игрок часто проводил стримы на том же Twitch, где играл в FIFA. Стоит отметить, что он сам участвовал в турнирах и даже создавал их и оплачивал призовые фонды.

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После завершения карьеры в 2021 году Агуэро заявил, что создаёт киберспортивную команду по FIFA, которую назвал KRU Esports. Она зарегистрирована в Аргентине и в испанском городе Барселона.

«Я вырос в мире футбола, но я также очень люблю киберспорт. Когда ты получаешь удовольствие от своей работы, ты можешь осчастливить намного больше людей вокруг», – говорил Агуэро. Аргентинец признался, что открыл для себя мир видеоигр во время карантина и очень рад этому.

А что думаете вы? Заметно ли, что футболисты на фоне своих пристрастий к киберспорту отодвигают лучшую игру с мячом на второй план? Или это то, чем они будут заниматься после футбола и их не в чем винить?