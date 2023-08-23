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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос оценил форму Вендела

23 Августа 2023 • 11:51 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о текущей форме своего одноклубника и соотечественника Вендела.

«Что думаю о Венделе? Он готовился в Бразилии. Вендел находится в хорошей форме. Он смог нам помочь», - приводит слова защитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник не принимал участия в предсезонной подготовке «сине-бело-голубых» и пропустил старт сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Вендел провел три поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами. После пяти туров петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Маркус Вендел
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