Дуглас Сантос оценил форму Вендела

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о текущей форме своего одноклубника и соотечественника Вендела.

«Что думаю о Венделе? Он готовился в Бразилии. Вендел находится в хорошей форме. Он смог нам помочь», - приводит слова защитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник не принимал участия в предсезонной подготовке «сине-бело-голубых» и пропустил старт сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Вендел провел три поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами. После пяти туров петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.