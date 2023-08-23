Кононов: «Не думаю, что «Зенит» может отдать чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов выразил мнение, что действующий чемпион России «Зенит» сумеет отстоять свой титул и в текущем сезоне.

«При всём том, что «Зенит» не очень хорошо стартовал, там есть глубина состава, опыт игроков и их квалификация. Не думаю, что они могут отдать чемпионство», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

При этом специалист выразил мнение, что в нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» столкнутся с серьёзной конкуренцией.

В четырёх турах РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 26 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.