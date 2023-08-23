Сантос: «Рад, что Фернандес сейчас с «Зенитом»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в беседе с представителями СМИ высказался о трансфере экс-футболиста московского ЦСКА Марио Фернандеса.

«Рад, что он с нами. Марио хороший игрок, прекрасно выступал в ЦСКА. Плюс он бразилец, поэтому отлично влился в команду», - приводит слова бразильца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес пополнил ряды петербургского коллектива в середине прошлого месяца. Защитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Марио провел четыре матча без голевых действий.