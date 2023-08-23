Дуглас Сантос высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался относительно победы над московским «Спартаком» в поединке пятого тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:1.

«Для нас это была трудная игра. Мы готовились на протяжении всей недели. Большая победа. Хоть мы и пропустили один гол, но в конечном итоге все равно добились победы», - передает слова бразильского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После пяти туров «Зенит» набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, с девятью очками находится на шестой позиции.