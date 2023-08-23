В «Локомотиве» сообщили, что у клуба нет предложений по Изидору

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз может продолжить карьеру в «Марселе».

«Предложений по Изидору пока нет. Если поступит предложение, мы прежде всего с Вильсоном и его агентом обсудим всё и будем принимать совместное решение», — приводит слова Нагорных РИА Новости.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.