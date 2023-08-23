В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно возможного возвращения в команду полузащитника Алексея Миранчука.

«К нам нет предложений по аренде Алексея, он играет в Италии», - приводит слова Нагорных «РИА Новости».

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Торино». Россиянин принял участие в 29 поединках в чемпионате Италии, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Действующее соглашение Алексея с клубом из Бергамо рассчитано до лета следующего года.