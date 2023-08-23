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Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»

23 Августа 2023 • 11:19 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
26.08 20:00

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Химки», рассказал о своём уходе из подмосковного клуба.

Кухарчук признался, что ему было обидно за то, каким образом с ним расстались в «Химках». По мнению футболиста, новый тренерский штаб команды решил пригласить других игроков, с которыми уже был знаком.   

«Прозвучала такая фраза: «Это футбол». Думаю: «Ну, окей». Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё. Поменяли весь костяк — всех, кто поднимал команду из ФНЛ!» — цитирует Кухарчука Sport24.

Напомним, Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 по 2022 год. В общей сложности в составе подмосковной команды вингер провёл 100 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Кухарчук Пари НН
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