Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Химки», рассказал о своём уходе из подмосковного клуба.

Кухарчук признался, что ему было обидно за то, каким образом с ним расстались в «Химках». По мнению футболиста, новый тренерский штаб команды решил пригласить других игроков, с которыми уже был знаком.

«Прозвучала такая фраза: «Это футбол». Думаю: «Ну, окей». Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё. Поменяли весь костяк — всех, кто поднимал команду из ФНЛ!» — цитирует Кухарчука Sport24.

Напомним, Кухарчук выступал за «Химки» с 2019 по 2022 год. В общей сложности в составе подмосковной команды вингер провёл 100 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.