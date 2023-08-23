Мостовой - об обучении на тренера: «Ничего нового: ворота те же, мяч тот же»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренерскую лицензию.

«Как проходит обучение? Вроде нормально. Второй день. А что здесь в принципе нового? Ворота те же, мяч тот же, круглый. В футболе в принципе все открытия уже давно сделали», - передает слова Александра издание Rusfootball.

Напомним, что в бытность футболистом Мостовой поиграл за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и другие клубы. В составе национальной сборной России Александр провел 50 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей.