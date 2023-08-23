Сёмин дал совет Алексею Миранчуку

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, ныне выступающему в чемпионате Италии за «Аталанту».

«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду», - передает слова специалиста «РИА Новости Спорт».

Срок трудового соглашения Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне 27-летний россиянин выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник провел 29 поединков в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.