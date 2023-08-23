«Спартак» не поздравил Дзюбу с днём рождения - реакция Заремы Салиховой

Зарема Салихова, которая является супругой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что «красно-белые» не поздравили с днем рождения воспитанника клуба Артёма Дзюбу. 22 августа нападающему исполнилось 35 лет.

«Спартак» Зелимхана Бакаева поздравил, а Дзюбу - нет. Я не понимаю логики. Дзюба хотя бы стрелку не целовал», - передает слова Салиховой издание Sport24.

Напомним, что Артём принадлежал московскому клубу с 2006 по 2015 год. Затем нападающий долгое время выступал за петербургский «Зенит». К «Локомотиву» Дзюба присоединился в феврале текущего года.