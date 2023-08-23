Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на трансфер полузащитника Арсена Захаряна, упомянув нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного.

«Уехал Захарян. Теперь я должен смотреть в РПЛ Набабкина. И Заболотного. Когда он принимает мяч ногами, смеются даже кроты. Они в шоке с такого», - приводятся слова агента на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 12 миллионов евро. Арсен заключил с испанским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано на шесть лет. Новый клуб россиянина сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов.