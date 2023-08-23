Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги пяти туров чемпионата России.

- Скорее всего, в этом сезоне будет борьба за чемпионство. Победа «Зенита» в Москве над «Спартаком» очень важна. Она говорит, что у питерцев ещё есть желание выигрывать. Понятно, что после нескольких подряд чемпионств ты можешь не выиграть новый чемпионат. Мне кажется, «Зенит» хочет доказать, что он остаётся самым сильным, но есть команды, способные сделать больше интриги, чем в прошлых сезонах, где у «Зенита» всё было легко. Это, например, «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА. Я не говорю, что есть какой-то главный соперник у «Зенита», но есть возможность видеть борьбу. Это не значит, что «Зенит» не выиграет чемпионат, но будет интересно, по-моему.

Считаю, что общий уровень РПЛ сейчас чуть поднялся после периода, когда он упал из-за оттока легионеров в связи с международными событиями. Я говорю про общий уровень чемпионата, а не про конкретных суперзвёзд. Малком из «Зенита» ушёл, а это был важный игрок, конечно. Для российских клубов и сборной было бы хорошо, если бы они как можно быстрее вернулись на международную арену. Товарищеские матчи – это не то. Появляется поколение, которое ещё не играло на международной арене.