Кухарчук: «Юран всегда находил точки соприкосновения с футболистами, а Гогниев не смог»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Химки», высказался об игре под руководством экс-наставника подмосковной команды Спартака Гогниева.

По словам Кухарчука, Гогниев очень вспыльчив, одного у него самого конфликтов с наставником не было. Также футболист отметил, что в отличии от другого экс-тренера «Химок» Сергея Юрана, Гогниев так и не смог найти подход к своим подопечным.

«Юран в итоге всегда находил точки соприкосновения с футболистами и вытаскивал из них максимум. Неважно, какими способами: через ссоры, пихач или, наоборот, похвалу. Но команда давала результат. У Гогниева это сделать не получилось», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. По итогам прошлого сезона «красно-чёрным» не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. Сейчас подмосковная команда выступает в Мелбет-Первой лиге и занимает восьмое место в турнирной таблице после шести туров.