Гендиректор «Пари НН» анонсировал трансферы клуба

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», прокомментировал информацию относительно полноценного трансфера Ярослава Михайлова, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Однозначно не смогу комментировать переговоры с Михайловым, это не в традициях какого-либо клуба. Единственное, что до конца трансферного окна мы станем ньюсмейкерами и не один раз», - цитирует руководителя издание Metaratings.ru.

Михайлов выступает за нижегородскую команду с июля текущего года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в семи поединках, не отметившись результативными действиями.