Барриос: «Малком был очень важным игроком, но «Зенит» хорошо осваивается без него»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался об уходе нападающего Малкома из петербургской команды.

Напомним, в июле 26-летний бразилец перешёл в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за рекордные для РПЛ 60 миллионов евро.

По словам Барриоса, уход Малкома был вполне ожидаем, и «Зениту» необходимо адаптироваться к игре без своего лидера.

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него», — цитирует Барриоса Metaratings.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 26 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.