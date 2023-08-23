Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал смену главного тренера «Оренбурга». Напомним, вместо 45-летнего чешского специалиста Иржи Ярошика на этот пост был назначен 50-летний испанский тренер Давид Деограсия.

- Отставка Ярошика была ожидаемой или нет?

- Отчасти ожидаемой, но с другой стороны, может, ещё надо было подождать. Потому что пока в «Оренбурге» суперкритичная ситуация не сложилась. Да, всего одно очко в таблице, но одна победа – и уже четыре очка. У «Пари НН» была такая же ситуация – и они обыграли «Ахмат». Сам «Ахмат» выиграл у «Оренбурга» – набрал шесть очков. Тем более можно было дать Ярошику провести ещё два тура чемпионата до перерыва на сборные и потом уже делать выводы. Но опять же, мы можем только предполагать. Возможно, в клубе была какая-то атмосфера и понимание того, что нужны перемены. Это спорный вопрос. Чтобы ответить на него, надо находиться непосредственно внутри команды. Снаружи мы можем только догадываться и рассуждать.

- Деограсия, сменивший Ярошика, мало чем известен.

- Самое главное, что он работал в структуре клуба. Естественно, поэтому он знает потенциал футболистов, на что они способны. «Оренбургу» сейчас нельзя ошибаться. Может, и правильно, что в данной ситуации не стали скоропостижно и экстренно искать тренера со стороны.

- Деограсию сразу назначали полноценным главным тренером, а не исполняющим обязанности.

- Назначили – и назначили. У тренера такая работа, что на какой срок он контракт бы ни подписал, его могут уволить уже на следующий день. Это не футболист, там другие нюансы. У Ярошика вот контракт был на два года, а проработал он два месяца. Как обычно, всё будет зависеть от результатов.

- На матч с ЦСКА у «Оренбурга» теперь будет повышенный настрой?

- Посмотрим, насколько причина неудачной игры «Оренбурга» заключалась в тренере. «Ахмату», например, смена тренера пошла на пользу, если он выиграл следующий матч 4:0. Как будет с «Оренбургом», посмотрим.

- Раз у Ярошика не получилось в РПЛ, значит, чемпионат России непростой?

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- Всё-таки Ярошик давно не был в России. Наверное, он мало смотрел наш чемпионат до прихода в «Оренбурга», и это тоже отчасти сыграло свою роль. Но тут, опять же, можно говорить о чём угодно. Чтобы дать какое-то более точное объяснение, почему у Ярошика не получилось, надо быть в курсе того, что происходило внутри команды. А мы там не находились, поэтому не можем дать объективной оценки.