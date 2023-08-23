Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «В «Оренбурге» суперкритичная ситуация пока не сложилась» эксклюзив

23 Августа 2023 • 10:27 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал смену главного тренера «Оренбурга». Напомним, вместо 45-летнего чешского специалиста Иржи Ярошика на этот пост был назначен 50-летний испанский тренер Давид Деограсия.

- Отставка Ярошика была ожидаемой или нет?

- Отчасти ожидаемой, но с другой стороны, может, ещё надо было подождать. Потому что пока в «Оренбурге» суперкритичная ситуация не сложилась. Да, всего одно очко в таблице, но одна победа – и уже четыре очка. У «Пари НН» была такая же ситуация – и они обыграли «Ахмат». Сам «Ахмат» выиграл у «Оренбурга» – набрал шесть очков. Тем более можно было дать Ярошику провести ещё два тура чемпионата до перерыва на сборные и потом уже делать выводы. Но опять же, мы можем только предполагать. Возможно, в клубе была какая-то атмосфера и понимание того, что нужны перемены. Это спорный вопрос. Чтобы ответить на него, надо находиться непосредственно внутри команды. Снаружи мы можем только догадываться и рассуждать.

- Деограсия, сменивший Ярошика, мало чем известен.

- Самое главное, что он работал в структуре клуба. Естественно, поэтому он знает потенциал футболистов, на что они способны. «Оренбургу» сейчас нельзя ошибаться. Может, и правильно, что в данной ситуации не стали скоропостижно и экстренно искать тренера со стороны.

- Деограсию сразу назначали полноценным главным тренером, а не исполняющим обязанности.

- Назначили – и назначили. У тренера такая работа, что на какой срок он контракт бы ни подписал, его могут уволить уже на следующий день. Это не футболист, там другие нюансы. У Ярошика вот контракт был на два года, а проработал он два месяца. Как обычно, всё будет зависеть от результатов.

- На матч с ЦСКА у «Оренбурга» теперь будет повышенный настрой?

- Посмотрим, насколько причина неудачной игры «Оренбурга» заключалась в тренере. «Ахмату», например, смена тренера пошла на пользу, если он выиграл следующий матч 4:0. Как будет с «Оренбургом», посмотрим.

- Раз у Ярошика не получилось в РПЛ, значит, чемпионат России непростой?

Реклама


- Всё-таки Ярошик давно не был в России. Наверное, он мало смотрел наш чемпионат до прихода в «Оренбурга», и это тоже отчасти сыграло свою роль. Но тут, опять же, можно говорить о чём угодно. Чтобы дать какое-то более точное объяснение, почему у Ярошика не получилось, надо быть в курсе того, что происходило внутри команды. А мы там не находились, поэтому не можем дать объективной оценки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Чемпионат России Денис Попов Оренбург Давид Деограсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
11:53 · Россия. Премьер-лига
Как Dota 2 и CS:GO изменили карьеры Головина и Неймара
11:51 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос оценил форму Вендела
11:45 · Россия. Премьер-лига
Кононов: «Не думаю, что «Зенит» может отдать чемпионство»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Сантос: «Рад, что Фернандес сейчас с «Зенитом»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что у клуба нет предложений по Изидору
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об обучении на тренера: «Ничего нового: ворота те же, мяч тот же»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
11:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не поздравил Дзюбу с днём рождения - реакция Заремы Салиховой
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран всегда находил точки соприкосновения с футболистами, а Гогниев не смог»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» анонсировал трансферы клуба
10:33 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Малком был очень важным игроком, но «Зенит» хорошо осваивается без него»
Все новости
Рекомендуем