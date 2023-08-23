Калешин раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

Рулевой клуба «Акрон» Евгений Калешин высказал мнение касательно шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого на ютуб. Специалист считает, что этот проект не несет ничего полезного в общество.

«Готов ли я посетить шоу Дзюбы и Слуцкого? Не готов. Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. И ничего позитивного оно не несёт», - передает слова Калешина «РИА Новости Спорт».

Дзюба является действующим футболистом. 35-летний нападающий выступает за московский «Локомотив». Форвард провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги три поединка и отметился одним забитым мячом. Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».