Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уилкшир оценил шансы Захаряна заиграть в Испании

23 Августа 2023 • 10:20 Комментировать (1)

Экс-игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захарян в испанский «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть возможность играть на уровне Ла Лиги, ему это по силам. Если он добьется успеха, это будет позитивный сигнал для всех российских футболистов, которые хотят уехать», - передает слова Уилкшира издание «РБ Спорт».

Захарян был продан в «Реал Сосьедад» на прошлой неделе за 12 миллионов евро. 20-летний россиянин заключил с клубом шестилетнее трудовое соглашение.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса» 25 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Люк Уилкшир Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
23 Августа 2023 в 10:47
шансов никаких это новый Миранчук или Кокорин Смолов тоже был в ЛаЛиге и тоже провалился нынешним русским игрокам в Европе делать нечего они ленивые не знают языков и тем паче сейчас такое плохое отношение в целом к нам
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран и Талалаев сильнее Клотета»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Как Dota 2 и CS:GO изменили карьеры Головина и Неймара
11:51 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос оценил форму Вендела
11:45 · Россия. Премьер-лига
Кононов: «Не думаю, что «Зенит» может отдать чемпионство»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Сантос: «Рад, что Фернандес сейчас с «Зенитом»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что у клуба нет предложений по Изидору
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об обучении на тренера: «Ничего нового: ворота те же, мяч тот же»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
11:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не поздравил Дзюбу с днём рождения - реакция Заремы Салиховой
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран всегда находил точки соприкосновения с футболистами, а Гогниев не смог»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» анонсировал трансферы клуба
Все новости
Рекомендуем