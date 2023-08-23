Уилкшир оценил шансы Захаряна заиграть в Испании

Экс-игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захарян в испанский «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть возможность играть на уровне Ла Лиги, ему это по силам. Если он добьется успеха, это будет позитивный сигнал для всех российских футболистов, которые хотят уехать», - передает слова Уилкшира издание «РБ Спорт».

Захарян был продан в «Реал Сосьедад» на прошлой неделе за 12 миллионов евро. 20-летний россиянин заключил с клубом шестилетнее трудовое соглашение.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса» 25 августа.