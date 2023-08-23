Кухарчук — об увольнении Юрана из «Химок»: «Ненормально прощаться с тренером, который даёт такой результат»

Бывший нападающий «Химок» Илья Кухарчук, в настоящий момент выступающий за «Пари НН», высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды, которое произошло летом 2022 года.

По мнению Кухарчука, при Юране «Химки» показывали хороший футбол, и было неправильно увольнять тренера в такой ситуации.

«Комментировать то, что произошло в «Химках», пожалуй, некорректно. Но, уверен, что ненормально прощаться с тренером, который даёт такой результат», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Напомним, в настоящий момент Юран возглавляет «Пари НН». После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата России нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.