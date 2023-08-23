Соболев обозначил цель «Спартака» в РПЛ

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о цели своей команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Если говорить о том, что мы играем в «Спартаке», то 9 очков после пяти игр - плохой старт. «Спартак» должен бороться за титул. Это «Спартак», ожидания должны быть завышены», - приводит слова нападающего издание «РБ Спорт».

В последнем поединке «Спартак» потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:3. После этой неудачи «народная команда» с девятью набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.