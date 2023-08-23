Агент Гбамена не стал исключать возможное возвращение бывшего игрока ЦСКА в РПЛ

Бернар Коллиньон, агент бывшего полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, допустил возможное возвращение своего клиента в Россию.

«Зависит от клуба, посмотрим, что произойдёт», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Гбамен выступал за ЦСКА во второй половине сезона-2021/2022 на правах аренды. В общей сложности в составе «армейцев» ивуариец провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В настоящий момент 27-летний футболист принадлежит английскому «Эвертону». В текущем розыгрыше АПЛ Гбамен пока не провёл ни одной игры. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 4,8 миллиона евро.