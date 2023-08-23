«Фламенго» не отпустит Педро в «Зенит»

Руководство бразильского «Фламенго» отреагировало на интерес петербургского «Зенита» к нападающему Педро Абреу. Согласно сообщениям UOL, «красно-чёрные» не горят желанием расставаться с одним из лидеров команды. Клуб приложит максимум усилий, чтобы сохранить игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с представителями Педро. «Сине-бело-голубые» собираются предложить за его трансфер 25 миллионов евро. Кроме «Зенита», интерес к Абреу проявляют саудовские клубы и «Бенфика».

В минувшем сезоне форвард провел 41 поединок в составе «Фламенго». Педро забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром команды.