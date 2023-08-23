Бальбуэна сравнил РПЛ и АПЛ

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провел сравнение между чемпионатами Англии, где он выступал за лондонский «Вест Хэм», и России.

«Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ? Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!» - приводятся слова футболиста на страницах издания Sport24.

Напомним, что Фабиан защищал цвета «молотобойцев» с 2018 по 2021 год.

32-летний парагваец выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ Бальбуэна провел пять матчей и сделал один ассист.