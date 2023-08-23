Игрок «Пари НН» Кухарчук: «Даже мысли о вылете не допускаю»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук поделился мнением о возможном вылете нижегородской команды из РПЛ.

Футболист признался, что не думает о возможном понижении в классе, так как верит в руководство клуба и тренерский штаб своей команды.

«Даже мысли о вылете не допускаю. Мои амбиции — самые высокие. В Нижнем однозначно должна быть Премьер-лига, тут очень любят футбол», — приводит слова Кухарчука Sport24.

После пяти туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 26 августа против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.