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Корнеев — об «Оренбурге»: «Вылезти из этой ямы можно только с помощью конкретных действий тренера»

23 Августа 2023 • 09:35 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о проблемах «Оренбурга» в нынешнем сезоне.

Напомним, в пяти турах РПЛ «Оренбург» набрал одно очко и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Вчера, 22 августа, клуб объявил об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера команды и назначении на его место испанца Давида Деограсии.

«Было много провалов — их нельзя назвать системными. Команда либо вставала, либо будто переставала что-то делать по тактике. Вылезти из этой ямы можно только с помощью конкретных действий тренера и его ясных задач», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 25 августа против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Корнеев Оренбург
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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