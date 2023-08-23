«Зенит» хочет купить нападающего сборной Бразилии

Нападающий Педро, который выступает за «Фламенго», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован петербургский «Зенит».

По данным бразильской прессы, недавно состоялась встреча между представителями игрока и чемпиона РПЛ. На ней «сине-бело-голубые» заявили о готовности заплатить за трансфер форварда 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Педро также проявляют саудовский «Аль-Хиляль» и португальская «Бенфика».

Форвард провел в составе «Фламенго» 200 поединков, в которых записал на свой счет 97 забитых мячей.