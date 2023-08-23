Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет купить нападающего сборной Бразилии

23 Августа 2023 • 09:30 Комментировать (2)

Нападающий Педро, который выступает за «Фламенго», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован петербургский «Зенит».

По данным бразильской прессы, недавно состоялась встреча между представителями игрока и чемпиона РПЛ. На ней «сине-бело-голубые» заявили о готовности заплатить за трансфер форварда 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Педро также проявляют саудовский «Аль-Хиляль» и португальская «Бенфика».

Форвард провел в составе «Фламенго» 200 поединков, в которых записал на свой счет 97 забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Педро Абреу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
23 Августа 2023 в 10:49
много чего хотеть можно, а приобретут за 5-7 млн. у Кр Советов Гарре
Cruyff
23 Августа 2023 в 10:42
а зачем игроку сборной переходить в РПЛ где играют сами с собой тогда ему двери в сборную закроется навсегда
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран и Талалаев сильнее Клотета»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Как Dota 2 и CS:GO изменили карьеры Головина и Неймара
11:51 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос оценил форму Вендела
11:45 · Россия. Премьер-лига
Кононов: «Не думаю, что «Зенит» может отдать чемпионство»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Сантос: «Рад, что Фернандес сейчас с «Зенитом»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что у клуба нет предложений по Изидору
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об обучении на тренера: «Ничего нового: ворота те же, мяч тот же»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
11:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не поздравил Дзюбу с днём рождения - реакция Заремы Салиховой
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран всегда находил точки соприкосновения с футболистами, а Гогниев не смог»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» анонсировал трансферы клуба
Все новости
Рекомендуем