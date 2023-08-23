Агент: «Финансовый вопрос перехода Чавеса в «Динамо» решён»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского хавбека Луиса Чавеса, поведал о ходе переговоров с московским «Динамо».

«Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решен», - поведал агент в разговоре с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что мексиканец может прилететь в Россию в четверг или пятницу. Трудовое соглашение Чавеса со столичным клубом будет рассчитано на четыре года.

Полузащитник выступает за «Пачуку» с июля 2019 года. Он принял участие в 143 поединках за команду, отметившись 14 забитым мячами и 12 голевыми передачами. Кроме того, на его счету три гола в 24 матчах за сборную Мексики.