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Агент: «Финансовый вопрос перехода Чавеса в «Динамо» решён»

23 Августа 2023 • 09:23 Комментировать

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского хавбека Луиса Чавеса, поведал о ходе переговоров с московским «Динамо».

«Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решен», - поведал агент в разговоре с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что мексиканец может прилететь в Россию в четверг или пятницу. Трудовое соглашение Чавеса со столичным клубом будет рассчитано на четыре года.

Полузащитник выступает за «Пачуку» с июля 2019 года. Он принял участие в 143 поединках за команду, отметившись 14 забитым мячами и 12 голевыми передачами. Кроме того, на его счету три гола в 24 матчах за сборную Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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