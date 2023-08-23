Кубок Акинфеева завоевали воспитанники «Локомотива»

В Химках состоялись соревнования на Кубок Игоря Акинфеева. За победу боролись дети 2011 года рождения из 16 лучших футбольных академий. Главный приз турнира выиграли воспитанники «Локомотива», которые в финале одолели «Зенит». В споре за третье место юные футболисты «Химок» переиграли сверстников из «Чайки», об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Вторые команды в своих группах разыграли Кубок кипербола, он достался команде ЦСКА. В отдельном соревновании для вратарей победили воспитанники академии Коноплёва.

Напомним, что турнир проводится с 2018 года и впервые состоялся в Химках.