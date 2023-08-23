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Быстров: «Ярошик успел разобрать «Оренбург», команда была не похожа на себя»

23 Августа 2023 • 09:18 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга».

Напомним, вчера, 22 августа, было официально объявлено об отставке 45-летнего специалиста, чья команда в пяти турах РПЛ смогла набрать лишь одно очко. Быстров предположил, что Ярошику не хватило опыта.

«Ярошик успел разобрать «Оренбург». Команда была абсолютно не похожа на себя. Ярошик, вполне возможно, не сумел разобраться, на кого ему надо делать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдёт вперёд», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 25 августа против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Иржи Ярошик Оренбург
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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