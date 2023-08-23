Быстров - о новом тренере «Оренбурга»: «РПЛ - не место для экспериментов»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на назначении испанца Давида Деограсии на пост главного тренера «Оренбурга». Специалист сменил у руля команды чеха Иржи Ярошика.

«Пока вообще непонятно, что за тренер. Посмотрим, но Премьер-лига - не место для экспериментов. Давайте тогда экспериментировать с нашими, у нас много русских тренеров», - рассказал Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

После пяти туров «Оренбург» с одним набранным баллом занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче команда встретится с московским ЦСКА. Поединок состоится в пятницу, 25 августа.