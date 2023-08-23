Испанцев в России становится всё больше, как себя проявляли предшественники Деограсии

Назначение очередного наставника из Испании на должность главного тренера команды РПЛ («Оренбург» возглавил Давид Деограсия) дало повод вспомнить и порассуждать, насколько эффективно работали и продолжают трудиться представители Испании в главной российской футбольной лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается взвесить все «за» и «против» приглашения испанских наставников.

Спрос на испанцев

Успехи испанского футбола на клубном уровне и особенно на уровне сборной приходятся 2008 - 2012 года. В течение трёх главных турниров – чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов и мира 2010 года – Испания не знала себе равных. Законодателем моды на клубном уровне прочно в те годы стала «Барселона». Тотальное владение мячом, фирменный стиль каталонского клуба спустя десятилетия будут приводиться в пример в футбольных учебных пособиях. Неслучайно цена не только на футболистов, но и на тренеров с Пиренейского полуострова резко возросла.

Рамос надолго не задержался

Первым испанцем в России стал 55-летний Хуанде Рамос, сменивший бразильца Зико в ЦСКА. Вернуть победную эпоху Газзаева иностранцам не удалось. В краткосрочном пребывании Рамоса в столице России определяющим стал не только результат. В прежних клубах («Севилья», «Тоттенхэм» и «Реал Мадрид») Хуанде привык работать с футболистами экстра-класса и, как следствие, высокой ценовой рамки. В России случился очередной кризис. Рамос и Евгений Гинер не сошлись в стратегии дальнейшего развития клуба, и после девятой своей игры, четыре из которых завершились викторией армейцев, Рамос покинул ЦСКА, а после 4 года проработал в днепропетровском «Днепре». 15 лет назад, по версии ряда авторитетных изданий, Рамос считался третьим лучшим наставником мира, уступая Карло Анчелотти и Алексу Фергюсону. Однако с декабря 2016 года Хуанде находится в творческом поиске.

«Спартаковские» испанцы

Каждый следующий испанский тренер в России продержался чуть больше предшественника. Унаи Эмери «усидел» в «Спартаке» почти полсезона. После «красно-белых» испанец словно нашёл себя и выиграл три титула Лиги Европы с «Севильей», а также семь различных кубков с «ПСЖ». В эпоху нахождения в «Спартаке» Эмери получал обидные прозвища и был уволен прямо в раздевалке! Зато сегодня наставник «Астон Виллы» вряд ли даже вспоминает это время.

Шесть матчей отработал в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо. Любопытно, что они пришлись на три разных турнира. После «красно-белых» Рианчо ушёл в телевизионные эксперты и выразил мнение, почему испанских наставников приглашают в РПЛ.

Пиренейский полуостров столь полюбился руководству «красно-белых», что они решили связать свою судьбу с третьим испанцем. Гильермо Абаскаль даже сыну дал второе имя Николай, подчёркивая исторические ценности клуба и страны, в которой он сейчас работает. За год и два месяца работы Абаскаль провёл у руля «Спартака» 49 матчей, в которых добился 26 побед, набрав 61% очков из всех возможных. Это лучший результат испанца в тренерской карьере, но сможет ли он добыть трофей для «красно-белых»?

40 миллионов для Грасия

Первым, кто отработал полноценный сезон, стал Хавьер Грасия в Казани. В 2016-м он вместе с собой привёл в «Рубин» сразу восемь иностранцев на общую сумму 40 млн евро. Тогда девятое место с такими тратами посчитали провалом и после заключительного 30-го тура простились с Хавьером.

Три – это рекорд

За последний год руководители клубов РПЛ трижды давали добро на трудоустройство специалистов из Испании. Длительность перелётов, суровая жизнь и погодные условия не испугали соотечественников Сервантеса и Пикассо даже в сегодняшних обстоятельствах. Абаскаль и Клотет хотя бы обосновались у стен Кремля и уже привыкают к жизни в России, а вот Деограсия первоначально согласился даже на трудоустройство в зарождающейся академии в степном краю. Специалист с лицензией PRO успел поставить отметки в своей трудовой книжке после сотрудничества на родине в «Депортиво», «Сарагосе» и «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда и Марокко, после чего в соседней с Россией Белоруссии – брестском «Динамо» и солигорском «Шахтере». Удастся ли одиннадцатой по совокупной стоимости своих игроков в РПЛ команде (22,2 млн евро) сохранить прописку в элитном отечественном дивизионе? От этого будет зависеть дальнейшее пребывание Давида в стране Пушкина и Достоевского. Пока у испанцев в богатейшей стране мира как-то не складывается.

Испанские тренеры в РПЛ

Тренер Клуб Годы работы Хуанде Рамос ЦСКА 2009 Унаи Эмери «Спартак» 2012 Рауль Рианчо (и.о.) «Спартак» 2018 Хавьер Грасия «Рубин» 2016–2017 Гильермо Абаскаль «Спартак» 2022 – ? Жозеп Клотет «Торпедо» 2023 – ? Давид Деограсия «Оренбург» 2023 – ?

Константин Лицин