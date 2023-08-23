Шишкин отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о недавнем домашнем поражении московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в рамках пятого тура чемпионата России. «Красно-белые» на своем поле уступили со счетом 1:3.

«Эмоций «Спартаку» не хватало, а «Зенит» классно подготовился, «Спартак» не готов к таким большим матчам, не выигрывать и брать очки в подобных ключевых встречах», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».

После пяти туров спартаковцы с девятью баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в субботу, 26 августа.