«Зенит» планирует выкупить Михайлова у «Пари НН» и отдать «Оренбургу»

В питерском «Зените» планируют выкупить у нижегородского «Пари НН» полузащитника Ярослава Михайлова. Об этом пишет в своём телеграм-канале российский инсайдер Иван Карпов.

«Питерцы предложили нижегородцам за него 85 млн руб. «Пари НН» желает выручить за футболиста не менее 120 млн. Сделка должна состояться в ближайшие дни», - пишет Карпов, добавляя, что стороны скорее всего сойдутся на цене в 100 млн.

В текущем сезоне футболист выходил в составе своего клуба во всех семи официальных матчах, не отметившись результативными действиями.

«Нужно это «Зениту», чтобы закрыть брешь в обойме близкого им «Оренбурга». У экс-команды Ярошика вылетел Муро из-за разрыва крестов и ему срочно нужна замена», - добавляет Карпов.