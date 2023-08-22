Кухарчук: «Гогниев — самый специфичный тренер в моей карьере»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о бывшем главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве. Напомним, Гогниев возглавлял подмосковный клуб с сентября 2022 по апрель 2023 года, а Кухарчук играл за «красно-черных» в период 2019-2023.

«Можно сказать, что Гогниев — самый специфичный тренер в моей карьере. Больше всего удивляли хороводы в штрафной площади. Когда впервые стали отрабатывать хороводы на тренировке, все аккуратненько похихикали», — рассказал футболист Sport24.

Стоит отметить, что «Химки» под руководством Гогниева провели 19 матчей, в которых одержали всего одну победу. Еще три игры завершись вничью, в остальных 15 поединках подмосковный клуб потерпел поражения — пять из них оказались разгромными.