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Стало известно, когда «Зенит» может сыграть с «Нефтчи»

22 Августа 2023 • 22:34 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Питерский «Зенит» может сыграть товарищеский матч против бакинского «Нефтчи» в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«В сентябре матча с «Зенитом» не будет. По поводу ноября — посмотрим, такой разговор действительно был», - цитирует официальных представителей «Нефтчи» «Спорт-Экспресс».

Напомним, этим летом «Зенит» встречался с «Нефтчи» в рамках товарищеского Кубка PARI Премьер и одержал победу – 3:1. Ранее сообщалось о возможном товарищеском матче между двумя командами, который может пройти в грядущем сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи
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