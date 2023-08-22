Стало известно, когда «Зенит» может сыграть с «Нефтчи»

Питерский «Зенит» может сыграть товарищеский матч против бакинского «Нефтчи» в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«В сентябре матча с «Зенитом» не будет. По поводу ноября — посмотрим, такой разговор действительно был», - цитирует официальных представителей «Нефтчи» «Спорт-Экспресс».

Напомним, этим летом «Зенит» встречался с «Нефтчи» в рамках товарищеского Кубка PARI Премьер и одержал победу – 3:1. Ранее сообщалось о возможном товарищеском матче между двумя командами, который может пройти в грядущем сентябре.