Кухарчук: Был уверен, что «Торпедо» останется в РПЛ

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук вспомнил период своей карьеры в московском «Торпедо».

«Я приходит в «Торпедо» с уверенностью процентов на семьдесят, что мы сохраним прописку в Премьер-лиге. Я общался с Талалаевым, мощный мужик. По его глазам было видно: мы должны сохранить место в РПЛ», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Напомним, 33-летний футболист выступал за «Торпедо» с января по июль 2023 года. По итогам прошлого сезона столичный клуб вылетел из высшего российского дивизиона. Стоит отметить, что Талалаев был уволен с поста главного тренера команды еще до ее вылета в Мелбет-Первую лигу.