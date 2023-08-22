Бышовец: «Этот сезон может принести «Краснодару» результат»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец оценил старт сезона в исполнении «Краснодара» и отметил сильные стороны подопечных Владимира Ивича.

«Они пришли к тому, чтобы бороться за золото. В клубе совершенствуется молодежь - очень большой плюс. В этом у «Краснодара преимущество. Ещё они приобретают опытных легионеров. Выбранный руководством клуба путь может дать плоды в виде результата», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что после пяти прошедших туров РПЛ «Краснодар» идёт на первом месте с 13 набранными баллами. Делит с «быками» эту позицию екатеринбургский «Урал».