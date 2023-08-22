Деограсия: ЦСКА — топ-команда, но «Оренбург» постарается удивить соперника

Новый рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия поделился комментарием о предстоящем дебютном для себя матче.

«Я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда. У нас будет несколько дней на подготовку. Мы постараемся поработать и удивить нашего соперника», — заявил Деограсия пресс-службе оренбургской команды.

Тренер добавил, что, скорее всего, в составе будут изменения, отметив, что он постарается проанализировать состояние футболистов за эти два дня.

Во вторник, 22 августа, Деограсия возглавил «Оренбург», сменив на посту главного тренера команды Иржи Ярошика.

Матч шестого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - ЦСКА состоится 25 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по мск.