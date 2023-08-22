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Орещук: «Неплохие результаты «Динамо» закономерны»

22 Августа 2023 • 21:57 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил недавние успехи московского клуба. За последние три тура РПЛ динамовцы одержали три победы подряд.

«Неплохие результаты «Динамо» сейчас закономерны. Подстроились ли игроки под требования Марцела Лички? Думаю, да, «Динамо» играет в неплохой футбол и есть с чем сравнивать – это начало сезона», - рассказал Орещук «Спорту День за Днём».

На данный момент «Динамо» занимает в турнирной таблице третье место и имеет в активе 10 очков. В шестом туре подопечные Лички сыграют против казанского «Рубина» в гостях.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Марцел Личка
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