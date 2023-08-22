Шишкин: Дуарте — ошибочное приобретение «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о защитнике «красно-белых» Алексисе Дуарте.

«Дуарте является ошибочным приобретением. Он делает очень много ошибок, а с учетом того, что «Спартак» и без этого играет в обороне очень плохо, такой защитник команде явно не подходит», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» приобрел Дуарте прошлой зимой. В текущем сезоне 23-летний парагваец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции, набрав девять очков за пять стартовых туров РПЛ.