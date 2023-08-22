Балахнин: «Возникают вопросы, за какие заслуги «Оренбург» выбрал Деограсию»

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на назначение Давида Деограсии новым наставником «Оренбурга».

«Видимо, у руководства были какие-то неизвестные нам аргументы в пользу этого решения. А если смотреть со стороны, то, естественно, возникают вопросы, за какие заслуги выбрали именно Деограсию», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Эксперт предположил, что Деограсию назначали из-за большого количества испаноязычных игроков в команде, плюс тренер работал в Белоруссии, поэтому должен быть знаком и с русским языком.

Напомним, испанский специалист сменил на посту главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика, который покинул команду по семейным обстоятельствам.